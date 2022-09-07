Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesine istiflenen atık malzemelerin yanması sonucu çıkan yangın, boş vaziyetteki müstakil evin çatısını tutuşturdu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kulu ilçesi Yeni Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Musa A.’nın topladığı ve bahçesine istiflediği atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen yangın, bitişikte bulunan boş bir müstakil evin çatısını tutuşturdu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü. Müstakil evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.