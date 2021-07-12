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Bahçeye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Malatya’da aracın bahçeye devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Asayiş 12.07.2021, 10:34
Bahçeye düşen aracın sürücüsü yaralandı
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Malatya’da aracın bahçeye devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Özdemir’in kullandığı 44 ACG 121 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. Tek taraflı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İsmail Özdemir, itfaiye görevlileri tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Sürücü Özdemir’in ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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