Bahçesine giren ayı isim taktı, sohbet ettiği anlar ise gülümsetti
KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN, BAHÇESİNE GİREN VE “AHMET” İSMİNİ TAKTIĞI AYI İLE SOHBET ETTİĞİ ANLAR GÜLÜMSETTİ.
Asayiş 31.05.2023, 18:28
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ve “Ahmet” ismini taktığı ayı ile sohbet ettiği anlar gülümsetti.
Cide ilçesi Gideros koyunda Mehmet Yılmaz isimli vatandaşın bahçesine girdiği ayı ile sohbet ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. ‘Ahmet’ ismini taktığı ayıya seslenen vatandaş, “Fasulyelerden de ye, güzel, pahalı onlar” diye seslendi. O anlar ise evde bulunanlar tarafından görüntülendi.