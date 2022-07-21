Bahçesine giderken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Bilecik’te motosikleti ile bahçesine giden 67 yaşındaki yaşlı adam, aracına kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 kara yolu üzerinde seyir halindeki 51 EN 751 plakalı kamyonet sürücü Hümmet Şahin, Küplü Köyü kavşağına geldiği esnada kavşaktan dönüş yapan İsmail Erat (67) kullandığı 26 E 8621 plakalı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail Erat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şahsın evinden bahçesine gittiği öğrenilirken, kamyon sürücü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.