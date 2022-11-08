Bahçesindeki otları yakarken yangın çıkardı

Düzce’de bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan kişi yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 10 dönümlük araziye zarar verdi.

Yangın, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D., temizlik amacıyla bahçedeki otları yakmak istedi. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler, 10 dönümlük bahçeyi sardı. İhbarla olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, bölgede bulunan fındık fabrikasına sirayet etmeden kontrol altına alındı.