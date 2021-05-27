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Bahçesindeki otları temizlerken 25 metreden uçuruma yuvarlandı

Bartın’da bir kişi bahçesindeki yabani otları temizlediği sırada 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Talihsiz adamın imdadına ekipler yetişti.

Asayiş 27.05.2021, 19:26
Bahçesindeki otları temizlerken 25 metreden uçuruma yuvarlandı

Bartın’da bir kişi bahçesindeki yabani otları temizlediği sırada 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Talihsiz adamın imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden Hasan Kayık isimli vatandaş; fındık bahçesinde yabani otları temizlediği sırada bir anda dengesini kaybederek 25 metreden uçuruma yuvarlandı.

Köyde yaşayan vatandaşların durumu haber vermesi üzerine köye AFAD ekipleri, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Kayık yaralı olarak bulunduğu yerden AFAD ekipleri, köylüler ve jandarma ekiplerinin yardımıyla sedyeye bağlanarak yukarıya çekildi. Hastaneye kaldırılan Kayık’ın vücudunda kırıklar oluştuğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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