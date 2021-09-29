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Bahçesinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da bir evin bahçesinde Hint keneviri ile 1 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 29.09.2021, 19:41
Bahçesinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da bir evin bahçesinde Hint keneviri ile 1 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.G.’nin evinin bahçesine operasyon düzenledi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda M.G.’ye ait evin bahçesinde 27 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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