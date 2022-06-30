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Bahçeşehir’de restoranda yangın paniği: Alevler üst kattaki daireye sıçradı

Bahçeşehir’de 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan daireye de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 30.06.2022, 11:51
Bahçeşehir’de restoranda yangın paniği: Alevler üst kattaki daireye sıçradı

Bahçeşehir’de 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan daireye de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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