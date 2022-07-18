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Bahçesaray’da ev yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Asayiş 18.07.2022, 17:07
Bahçesaray’da ev yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Altındere Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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