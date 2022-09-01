Bahçesaray’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde biri sözde bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale geçirildi.

Van’da yürütülen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Bahçesaray’ın Han Yaylası kırsalında operasyon yapıldı. Yürütülen operasyonda biri sözde bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van-Bahçesaray Han Yaylası kırsalında; biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler” dedi.