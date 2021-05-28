Bahçenin demir kapısını böyle çaldı

Osmaniye’de bir evin bahçe kapısını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Raufbey Mahallesi 9566 Sokak’ta bulunan bir evin bahçe kapısının çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, çevrede 20 adet kamera izlendi. Görüntülerde bir kişinin gözüne kestirdiği bahçe kapısını duvardan atlayıp açması, bir yayanın geldiğini fark edince uzaklaşması, yeniden gelmesi ve demir kapıyı tablaya yükleyip götürmesi yer alıyor.

Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Y.K. (42) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.K. evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.