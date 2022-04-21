Bahçelievler’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bahçelievler’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Cemal Ulusoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir minibüs sürücüsünün ani fren yapmasıyla arkasında bulunan Fettah Şengül yönetimindeki 34 LEL 87 plakalı odun yüklü araç durdu. Arkadan gelen Özgür Güven idaresindeki 34 HN 2621 plakalı kamyonet ise odun yüklü araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özgür Güven sıkıştığı araçtan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri başka kazaları da önlemek için güvenlik önlemi aldı. Hafif yaralanan sürücü Güven, ayakta tedavi edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan odun yüklü aracın sürücüsü Fettah Şengül “Önceki araç sinyal yaktı. Sola dönecekti durdu. Bende arkasında durdum. Arkadaş duramadı. Geldi bana vurdu. Sonra üç araç birbirine çarptı. Bende bir şey yok" dedi.