Bahçelievler’de yaşı küçük ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, o anlar kamerada

Bahçelievler’de yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, dehşet saçtı. Aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce kaldırımda yürüyen bir adama, ardından yolda bulunan iki araca çarptı. Kaza da 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar akşamı 19.00 sıralarında Bahçelievler’de yaşandı. İddiaya göre yaşı küçük ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü’ye, ardından da yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra savrularak bir iş yerine ait kaldırımlara çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kubilay Sütlü ve araçta bulunanlara müdahale etti. Kubilay Sütlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve hafif yaralanan iki kişinin ise ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kaza sırasında iş yerinde bulunan ve gelen sesler üzerine dışarı çıktığını belirten Sevgi Ural “Biz kaza olduktan sonara fark ettik olay yerine gittiğimiz de kalp masajı yapıyorlardı. Daha sonradan aldığımız haberlere göre ölmüş yaralı kişi. Araç yoldan çıkmış direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sürücü” diye konuştu.

Yaşanan kaza anı ve sonrasında ki panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de iş yeri çalışanları iş yerinin önünde oturduğu sırada araç direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve Kubilay Sütlü ve araçlara çarptıktan sonra iş yerinin kaldırımına çarparak duruyor. Kazadan şans eseri kurtulan iş yeri çalışanları büyük bir şok yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koşuyor ve araçta bulunanları çıkarıyor.