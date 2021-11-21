Bahçelievler’de üç kamyonet alev alev yandı

Bahçelievler’de park halindeki 3 kamyonet alev alev yandı. Araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.

Olay, Bahçelievler Kalender Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki iki kamyonete daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının trafoya sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.