Bahçelievler’de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada

İstanbul (İHA) Bahçelievler’de trafikte makas atan motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler E-5 bağlantı kavşağında yaşandı. Trafikte makas atarak motosiklet birden kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. O anlar trafikte seyir halindeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.