Bahçelievler’de otomobil hırsızları kamerada

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler’de 30 Temmuz’da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahte plaka takılan çalıntı bir otomobili ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler Ünal Ş. (24) ve Atakan B.B. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ünal Ş.’nin 17, Atakan B.B.’nin ise 4 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak park halindeki otomobilleri çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızların kontak anahtar yardımıyla araçların kapılarını kolaylıkla açtıkları, ardından otomobilleri çaldıkları görülüyor.