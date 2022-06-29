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Bahçelievler’de otomobil bankaya daldı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü bankaya daldı.

Asayiş 29.06.2022, 14:24
Bahçelievler’de otomobil bankaya daldı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü bankaya daldı.

Bahçelievler Soğanlı’da seyir halinde olan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bakaya daldı. Büyük panik yaşayan bankadakiler olayın şokunu atlatınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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