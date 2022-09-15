Bahçelievler’de müşteri kılığında gelip oynadıkları oyun konsolunu çaldılar

Bahçelievler’de bir kafeye gelen hırsızlar, oyun konsolunu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir iş yerine gelen hırsızlar, oyun oynadıkları konsolu çalarak ayrıldı. Hırsızlık olayından 20 saniye sonra geri gelen hırsızlar, unuttukları telefonlarını da alıp gitti. Maddi değeri 10 bin TL olan oyun konsolunun çalındığını frak eden iş yeri sahibi Gökhan Aslan polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarından eşkalleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Yüzsüz hırsızlar unuttukları telefonu da gelip aldı

İş yeri sahibi Gökhan Aslan, “Pazartesi günü normal müşteri gibi gelip saatlik ücretleri sordular. Ücretleri sorduktan sonra oyun oynamak için oturdular. Kameralardan izlediğim kadarıyla yaklaşık yarım saat oyun oynadıktan sonra beni takip ediyorlar. Ben başka bir müşteriye oyun açarken oynadıkları oyun konsolunu çantalarına koyup kaçıyorlar. Kaçtıktan 20 saniye sonra unuttukları telefonu biri gelip alıyor. Yaklaşık 10 bin TL zarara uğradım. Polise şikayet ettim. Elimdeki görüntüleri verdim. Bulunmalarını bekliyorum. Şahısları daha önce görmedim” dedi.