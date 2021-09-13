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Bahçelievler’de mobilya fabrikasında yangın

Bahçelievler’de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.

Asayiş 13.09.2021, 17:29
Bahçelievler’de mobilya fabrikasında yangın

Bahçelievler’de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.


Bahçelievler Yenibosna’da Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken, alev alev yanan bina havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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