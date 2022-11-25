Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi, sandalye ve sopalar havada uçuştu

Bahçelievler’de henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki grubun kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerindeki bir lokantanın sandalyeleri ve sopalarla birbirine saldırdı. Gençlerin elinde sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdığı anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kavgayı ayırmak için çevredeki esnaflar araya girdi. Kavgaya karışan gençlerin bölgeden ayrılmasıyla kavga sona ererken, ortalığın karıştığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.