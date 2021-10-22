banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Bahçelievler’de hastanede yangın paniği

Bahçelievler’de özel bir hastanenin emar odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 22.10.2021, 13:49
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği

Bahçelievler’de özel bir hastanenin emar odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir özel bir hastanenin -1 katında bulunan emar odasında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı. Dumanlar hastanenin içini kaplarken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane personeli kısa sürede binadan tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı vatandaşların ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Polis ekibi hastane çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Odadaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

“Organize şekilde dışarı çıktık”

Hastane çalışanlarından Alaattin Alçı, “Dumanlar içerisinde olduğunu gördük neden çıktığını bilmiyoruz. Yandığı söylendi organize şekilde dışarı çıktık” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2