Bahçelievler’de hastanede yangın paniği

Bahçelievler’de özel bir hastanenin emar odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir özel bir hastanenin -1 katında bulunan emar odasında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı. Dumanlar hastanenin içini kaplarken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane personeli kısa sürede binadan tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı vatandaşların ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Polis ekibi hastane çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Odadaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

“Organize şekilde dışarı çıktık”

Hastane çalışanlarından Alaattin Alçı, “Dumanlar içerisinde olduğunu gördük neden çıktığını bilmiyoruz. Yandığı söylendi organize şekilde dışarı çıktık” dedi.