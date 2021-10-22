banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Bahçelievler’de hastanede yangın paniği

Bahçelievler’de özel bir hastanenin Mr odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hastanede bulunan bazı sağlık çalışanları ve hastalar tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Asayiş 22.10.2021, 14:18
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği

Bahçelievler’de özel bir hastanenin Mr odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hastanede bulunan bazı sağlık çalışanları ve hastalar tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Olay Bahçelievler Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Bahçelievler’de bulunan 4 katlı bir özel bir hastanenin eksi 1. katında bulunan Mr odasında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanla dolan hastanede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastane personeli ve içeride bulunan hastalar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşların ilk müdahalesi ise sağlık ekibi tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odadaki yangını kısa sürede söndürürken, polis ekibi hastane çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yangın nedeniyle Mr odasında hasar oluşurken, yangının söndürülmesinin ardından personel yeniden işinin başına döndü.

“Organize şekilde dışarı çıktık”

Hastane çalışanlarından Alaattin Alçı, “Dumanlar içerisinde olduğunu gördük neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altında. Organize şekilde dışarı çıktık” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2