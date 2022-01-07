Bahçelievler’de eşini sokak ortasında öldüren zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Bahçelievler’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi (31) bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu aktarıldı. Maktul ile sanığın ortak çocuklarının anne Demirci’de kaldığı da iddianamede aktarılarak, “Sanığın da zaman zaman ortak çocuklarını görmeye gittiği ve olaydan 1 hafta kadar önce çocuklarını görmeye gittiğinde maktul ile sanık arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandığı” ifadeleri kullanıldı.

İddianamede sanık Satı Mehmet’in ikamet adresinin Esenler olmasına rağmen olaydan 1 gün önce Bağcılar’da bir otele giriş kaydının bulunduğu da iddianamede açıklanarak, “Bir şahıstan araç ödünç aldığı ve geceyi otelde geçirdikten sonra ayrıldığı ve suç aleti bıçak ile olay yerine geldiği” anlatıldı.

Sanığın olay yerinde eşinin evden çıkmasını beklediği de iddianamede belirtilerek, sanığın; maktulü çocuğunu okula bırakıp eve dönerken takip ettiği aktarıldı. Ardından maktule arkasından yanaşıp bıçak ile 21 darbe vurduğu da iddianamede kaydedildi.

İddianamede soruşturma aşamasında alınan tanık ifadelerine de yer verildi. İddianamede, Güler isimli kadının tanık olarak alınan ifadesinde, “Camdaki bağrışma seslerini duyması üzerine dışarı baktım. Bir adam kadınına büyük ekmek bıçağı ile vuruyordu. Yardım için hemen olay yerine gittim. Bıçaklayan adam elindeki bıçağı atıp kaçmaya çalıştı. Ben de kaçmasın diye tuttum. Bana, ‘bırak o beni aldattı hazmedemedim’ dedi” şeklindeki beyanı yer aldı.

İddianamede, soruşturma aşamasında susma hakkını kullanana Satı Mehmet Demirci’nin, ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Demirci’nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.