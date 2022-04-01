Bahçelievler’de eşini sokak ortasında öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Bahçelievler’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktulün kardeşi, “Çocuğunu okula bırakıp, ekmek alıp eve dönen ablamı canice katleden sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Bahçelievler’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi (31) bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci’nin (34) yargılanmasına başlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Maktulün ailesi ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık savunması esnasında ağladı

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade ederek, “Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 ay kadar tedavi gördüğümü söylüyorlar. Ben bu olayı hatırlamıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum” şeklinde konuşarak ağladı.

“Bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız”

Söz verilen maktulün babası müşteki Yaşar Osmanoğlu da, kızının sanık ile 2010 yılından beri evli olduğunu, son 2 yıldır aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını ve kızının en son kardeşini arayıp dayanamadığını, eve dönmek istediğini söylediğini belirterek, “Kızım sanığa boşanma davası açtı. Dava açtıktan 15 gün sonra sanık, babası, kardeşi ve dayı dedikleri bir kişi evimize geldi. Karşı taraf bize boşanmak için ne istediğimizi sordu, bizde bir talebimizin olmadığını söyledik. Sonrasında sanık ve babası ‘bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız’ şeklinde ileri geri konuşmaya başladı. Sonrasında tehditler etmeye başladılar. Kızım ise sadece çocuklarının geçimini sağlayacak kadar nafaka istediğini ve başka bir şey istemediğini söyledi. Sanık servis şoförüdür. Bunun için psikolojik testlerden geçtikten sonra bu işi yapar. Akıl sağlığının bozuk olduğu şeklindeki ifadelere katılmıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

“Ablamı canice katleden sanıktan şikayetçiyim”

Maktul Hanife Demirci’nin kardeşi müşteki İzzet Osmanoğlu ise “Sanık ablamı tehdit etmiştir. Hatta ‘ya eve geleceksin ya da mezara gideceksin, bıçaklanır bir yere atılır’ şeklinde cümleler kurmuştur. Çocuğunu okula bırakıp, ekmek alıp eve dönen ablamı canice katleden sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Karısını öldürüp sigara içmiş

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğçe Aygül ise maktulün bıçaklandığı anı gördüğünü söyleyerek, “Kadın yere düşmesi ile sanık defalarca kez kadını bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Satı Mehmet Demirci’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Demirci hakkında Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılarak cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti. Sanık Satı Mehmet’in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği de iddianamede belirtilerek, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edilmişti. Sanığın takip ettiği eşine arkasından yanaşıp, 21 ıçak darbesi vurduğu da iddianamede kaydedilmişti. Satı Mehmet Demirci’nin ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.