Bahçelievler’de eşini sokak ortasında öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 21 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bahçelievler’de 11 Kasım 2021 tarihinde boşanma aşamasında olduğu 11 yıllık eşi Hanife Demirci’yi sokak ortasında 21 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Satı Mehmet Demirci hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, maktulün babası Yaşar Osmanoğlu, maktulün kardeşleri İzzet ve Erdal Osmanoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

“Bir şey olmadığını söylediler, yemin ettiler”

Tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci savunmasında, “Eşim bana telefonu göstermedi. Olaydan önce gezmeye gitmek için dışarı çıktık. O arada telefondan bir şeyler yazmaya başladı, merak ettim telefonu istedim, göstermedi. Gezintiyi iptal edip eve döndük tam telefonu isteyecektim koşarak birden banyoya girdi. Kapıyı kilitleyecekti ayağımı kapının arasına koyduğum için kilitleyemedi. Telefondan bir şeyler silmeye çalışıyordu. Erkek kardeşi İzzet’i arayacağını sadece ona göstereceğini söyledi. Kardeşi geldi, üst kattaki boş daireye çıktılar. Orada bir süre kaldılar. İndiklerinde niye göstermiyorsunuz dedim bir şey olmadığını söylediler, yemin ettiler. Bunlar olaydan iki sene önce oldu” şeklinde konuştu.

“Telefonla birileriyle konuşma sesleri duyuyordum”

Sanık Demirci savunmasında, “ Kızımın odasında yatıyordu. Hep kapıyı kilitliyordu. Telefonla birileriyle konuşma sesleri duyuyordum. Kilitli olduğu için müdahale edemiyordum. Benim erkekliğimi küçümsedi ‘sen erkek misin’ dedi. Telefonlarına sürekli şifre koyuyordu. Tuvalete bile telefonla gidiyordu. Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. AVM’ye gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi. Ablası, kardeşi beni aldattığını biliyorlardı. Her şeyden haberleri vardı. Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olaydan üç gün sonraki tarih için, oğluma bisiklet almaya gideceğiz diye sesli mesaj attım. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğuma görmeye gittim. Çocuğumu göremedim. Eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum, eşimi kastla öldürmedim. Ben plan yapmadım. Bıçağı intihar etmek için yanımda taşıyordum” dedi.

Maktulün kardeşi İzzet Osmanoğlu beyanında, “Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Söyledikleri doğru değildir. Telefonuyla ilgili özel bir durumumuz olmadı. Onu aldattığına dair de bir husus yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Satı Mehmet Demirci’nin cezai ehliyet olup olmadığının öğrenilmesi için adli tıp kurumuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu aktarıldı. İddianamede sanık Satı Mehmet’in ikamet adresinin Esenler olmasına rağmen olaydan 1 gün önce Bağcılar’da bir otele giriş kaydının bulunduğu da iddianamede açıklandı.

Sanığın olay yerinde eşinin evden çıkmasını beklediği de iddianamede belirtilerek, sanığın; maktulü çocuğunu okula bırakıp eve dönerken takip ettiği aktarıldı. Ardından maktule arkasından yanaşıp bıçak ile 21 darbe vurduğu da iddianamede kaydedildi.

İddianamede, soruşturma aşamasında susma hakkını kullanana Satı Mehmet Demirci’nin, ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.