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Bahçelievler’de cep telefonunu çalan hırsız kamerada

Bahçelievler’de bir telefoncuya giren hırsız gözüne kestirdiği bir cep telefonu çaldı. Bu sırada arka tarafta oturan iş yeri sahibi içeri girince önce telefon sorma bahanesiyle oyalamaya çalıştı, ardından koşarak kaçtı. Ancak iş yerinde bulunlar ve sokaktaki sivil polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 14.01.2022, 10:37
Bahçelievler’de cep telefonunu çalan hırsız kamerada

Bahçelievler’de bir telefoncuya giren hırsız gözüne kestirdiği bir cep telefonu çaldı. Bu sırada arka tarafta oturan iş yeri sahibi içeri girince önce telefon sorma bahanesiyle oyalamaya çalıştı, ardından koşarak kaçtı. Ancak iş yerinde bulunlar ve sokaktaki sivil polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna’da meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine giren yabancı uyruklu bir şahıs içeride kimsenin olmadığını görünce tezgahta bulunan bir telefonu gözüne kestirdi. Bir süre tezgahın başında oyalanan hırsız daha sonra tezgahı açarak içeride bulunan telefonu aldı. Telefonu kutusundan çıkaran hırsız daha sonra telefonun kutusunu tezgahın yanına koydu. Hırsız tam iş yerinden çıkacağı sırada iş yerinin arka kısmında arkadaşlarıyla oturan iş yeri sahibi ses duyarak ön tarafa geldi. İş yeri sahibini bir anda karşısında bulunan hırsız ne yapacağını şaşırdı. Önce müşteri gibi davranan hırsız cep telefonlarının fiyatını sordu. Bu sırada iş yeri sahibinin arkadaşı yerde boş telefon kutusunu görünce şahsın hırsız olduğunu anladı. Yakalanacağını anlayan hırsız hemen iş yerinden koşarak kaçmaya çalıştı. İş yeri sahibi ve arkadaşları da hırsızın peşinden koştu. Hemen yan sokakta bulunan pazara doğru koşan hırsızı burada bulunan sivil polis ekipleri ve iş yeri sahibi tarafından yakaladı. Şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan anlar iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

"Bana telefon fiyatı soracağını söyledi biz de şüphelenmedik"

Şahıstan ilk olarak şüphelenmediklerini ancak yerde boş telefon kutusunu görünce hırsız olduğunu anladıklarını belirten iş yeri sahibi Ali Özdemir, “İki tane arkadaşımla arkada oturuyorduk. Şahıs bizim içeride olmadığımızı düşünce duvar dibinden gizlice gelerek bankonun arkasında bulunan tezgahtan telefonu alıyor. Ağırlık yapmasın diye telefonu kutusundan çıkartıyor kutuyu alta koyarken biz ses duyup dışarı çıktık. Bana telefon fiyatı soracağını söyledi biz de şüphelenmedik. Sonra cihazın kutusunu yerde koyunca hırsız olduğunu anladık o da bu sırada kaçmaya çalıştı. Biz de peşinden koştuk. Sokağın içerinde Pazar vardı oraya doğru koşunca pazarın girişinde ki polis arkadaşlarla birlikte yakaladık. Zaten telefonda üzerinde çıktı. Şahsın daha önce hırsızlıktan suç kaydı varmış” diye konuştu

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