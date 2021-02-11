Bahçelievler’de bulunan 14 katlı bir binada patlama

Bahçelivler’de bulunan 14 katlı bir binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama yaşandı. Olayda 2 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Bahçelievler Basın Sitesi Sokakta bulunana 14 katlı binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadan yükselen dumanlara müdahale etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.