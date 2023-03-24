Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koydu

Bahçelievler’de bir şahıs birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadını öldürüp vücudunu parçaladıktan sonra buzdolabına koydu. Katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.30’da meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Beler ve Umıda Tulyaganova çiftinin aralarında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık vardı. 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan çift sabaha karşı tartışmaya başladı. Beler, taş ile Tulyaganova’yı öldürüp parçalara ayırdı. Daha sonra kestiği parçaları çöp poşetine koyarak buzdolabına koydu. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve gelen ekipleri buzdolabında poşetlerini görünce Beler’i gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Esnaf Osman Topaloğlu, “Burada iş yerimiz var. Yanında yabancı uyruklu bir bayanla beraber sürekli buradan geçiyordu. Geçerken selam verirdi. Gayet durgun bir adamdı. Bir ay önce servise gitmiştim evine. Hiç böyle bir şey yapacak adama benzemiyordu. Daha önce kavgalarını duymadık. Hatta markete giderken el ele tutuşarak giderlerdi. Yalnız yaşıyorlardı. Çocuk falan yoktu” dedi.

Aynı apartmanda yaşayan Hafize Gürbüz ise, “Polisler dün gelip altıncı katı sordu. Sonra bana kapıyı kapatıp içeri girmemi söylediler. Ambulans geldi. Sorunca hanımını öldürmüş dediler. Şok olduk ondan öyle bir şey beklemiyorduk. Elinden tutup minibüse bindiriyordu. Çantasını da taşıyordu. İki yıldır burada oturuyorlar. Sevgili olduklarını duydum” şeklinde konuştu.