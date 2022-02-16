Bahçelievler’de bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Bahçelievler’de 4 ay önce 20 günlükken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda sigara yanıkları ve kırık tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada annenin ifadesi alındı. “Bir gün uyandığımda anne yanı yatağında uyuyan bebeğimin yanlışlıkla uyku sırasında üstüne çıktığımı fark ettim” diyen anne tutuklanırken, baba ise serbest bırakıldı.

Bahçelievler’de ekim ayında hastalanan Yağmur bebek, annesi Merve Ö. (19) ve babası Tekin Ö. (39) tarafından hastaneye götürülmüştü. Yağmur bebek hastanede verdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Bebek hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda yaralar ve kırıklar olduğu belirtilmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne Merve Ö. ve baba Tekin Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Anne Merve Ö., adliyeye sevk edilmesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadesinde küçükken babasından şiddet gördüğünü söyleyerek, “6 yaşımda başlayan fiziksel şiddet evlendiğim 18 yaşıma kadar neredeyse her gün devam etti. Maktul benim ilk çocuğumdur. Aile şiddeti sebebiyle 2 yıldır psikolojik tedavi görmekteyim. İlaçlarımı doğumdan sonra düzenli olarak kullandım. Maktule kasten şiddet göstermem söz konusu değildir. Bir gün uyandığımda anne yanı yatağında uyuyan bebeğimin yanlışlıkla uyku sırasında üstüne çıktığımı fark ettim. Daha sonra bebeğimi emzirdim. Bebek emmek istemeyince komşuma danıştım, o bana bebeği doktora götürmemi söyledi. Ben de eşime haber vererek bebeği doktora götürdüm. Doktora bebeğin üzerine yanlışlıkla çıktığımı söylemedim. Çocuğun üzerindeki sigara söndürme izlerini görmedim. Ben ve eşim sigara kullanmayız. Ben ve eşim kesinlikle çocuğa kasten zarar vermedik” dedi.

Baba Tekin Ö. ise, “Merve doğumundan önce ve sonra ilaçlarını düzenli olarak kullanırdı, hamilelik döneminde kullanmadı. Ben sabah işe gider, akşam dönerim. Bebekle eşim ilgilenirdi. Kesinlikle benim veya eşimin çocuğa kasten yapmış olduğu bir eylem söz konusu değildir. Ben ve eşim sigara kullanmayız” şeklinde ifade verdi.

Maktul bebek hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ise bebeğin sağ kolunda ve burnunun üzerinde yara izleri, köprücük kemiğinde 3. derece kırıkların olduğu belirtildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Merve Ö. ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, baba Tekin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.