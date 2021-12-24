Bahçelievler’de 20’ye yakın aracın lastiklerini kesti

Bahçelievler’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 20’ye yakın aracın lastiğini bıçakla kesti. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şok yaşadı.

Olay Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir kişi, sokakta park halinde bulunan araçların lastiklerini bıçakla kesmeye başladı. Yaklaşık 20’ye yakın aracın lastiğini kesen şahıs daha sonra sokaktan kaçtı. Sabah işe gitmek için sokağa inen vatandaşlar araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce ise büyük bir şok yaşadı. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçlarda inceleme yaptıktan sonra sokakta bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

"Baştan sona bütün araçların lastiklerini bıçakla kesmişler"

Sokakta bulunan neredeyse bütün araçların lastiklerinin kesildiğini belirten Şakir Kara, “18-20’ye yakın aracın lastiğini kesmişler. Sabah kalktığımızda hepsi patlaktı. Tabi bu durumda polise haber verdik. Sokağa gelen polisler inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttular. Bir savcı arkadaşın lastiklerini de kesmişler. Tek bu sokak değil bir arka sokakta da aynısını yapmışlar. Polis arkadaşla bütün kamera kayıtlarına baktı. Olayın peşindeyiz gereken neyse yapacağız dediler. Biz de gidip ifade verip tutanaklarımızı aldık. Biri gitti bin liraya lastik almak zorunda kaldı" diye konuştu.

"Lastikler tamir edilmiyor yenisini alacağız mecburen"

Şüphelinin kendi araçlarının sadece bir lastiğini kestiğini belirten Cezmi Tanış “Sabah işe gitmek için kalktığımızda lastiklerin inik olduğunu gördük. Arkadaşlar karakola haber verdi. En az 10 tane araç var. Herhalde bize iyi davrandılar bir tanesini kesmişler. Lastikler tamir edilmiyor yenisini alacağız mecburen” dedi.