Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99331
ALTIN
384.459
DOLAR
7.0112
STERLİN
8.7286
EURO
7.6632

Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Bahçelievler'de 17 yaşındaki kızın maganda kurşunu ile hayatını kaybetmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Bahçelievler'de 17 yaşındaki kızın maganda kurşunu ile hayatını kaybetmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:03
1761 Okunma
Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grubun tarafları sokakta karşılaştı. Aralarında kavga çıkan gruptaki kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Bu sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı isabet eden kurşunla yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karışırken, Bahçelievler Asayiş Bürosu ekipleri sokak ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Ekipler daha sonra şahısların saklandıkları Esenyurt ve Bahçelievler'de iki ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan 14 kişi, alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Zanlılar karakoldan çıkarılırken basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Biz öldürmedik" yanıtını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi
Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Kısıtlama ardından E-5’de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi
Kısıtlama ardından E-5’de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi
(Özel) Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
(Özel) Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
(Özel) Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor
(Özel) Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor
(Özel) Zehir taciri korona virüs dinlemedi
(Özel) Zehir taciri korona virüs dinlemedi
Samsun’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı
Böyle baba olmaz olsun...
Böyle baba olmaz olsun...
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 476 kişiye ceza kesildi
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 476 kişiye ceza kesildi
Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü
Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü
Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Fatih, Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.
Fatih, Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.
(ÖZEL) Kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
(ÖZEL) Kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 188 kişiye ceza kesildi
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 188 kişiye ceza kesildi
Piknik hazırlığı yapıyorlardı ama drone yakaladı
Piknik hazırlığı yapıyorlardı ama drone yakaladı
Karantina süreci aile içi şiddeti gün yüzüne çıkardı
Karantina süreci aile içi şiddeti gün yüzüne çıkardı
Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme
Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme
İstanbul'da çok sayıda kaçak tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi
İstanbul'da çok sayıda kaçak tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk uyardı: 'Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk uyardı: 'Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın'

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim