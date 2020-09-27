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Bahçelievler'de gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan adam dehşet anlarını anlattı

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişinin önce darp edip sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya attığı Suriyeli Muhammed Selmo, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kolunda platin olduğunu söyleyen Selmo, “Bir kişi yüzüme vurdu. Ben kendimi kaybettim yatıyorum. Ondan sonra beni attılar aşağı” dedi.

Asayiş 27.09.2020, 07:51
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Bahçelievler'de otomobil alım satım bahanesiyle 4 kişilik grup, restoran sahibi Suriyeli Muhammed Selmo'yu dere yatağına götürüp silah zoruyla gasp etmek istemiş, daha sonra ise şüpheliler darp ettikleri Selmo'yu yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına atmıştı. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırılırken şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, sonra işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Tekrar haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden bir tanesinin askerde olduğu öğrenilirken, polis diğer şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Suriyeli mağdur Muhammed Selmo, yaşadığı o dehşet verici anları anlatarak, vücudunun çeşitli yerlerinde izler kaldığını ve koluna iki tane platin takıldığını söyledi.

Yaşanan olayı anbean anlatan Muhammed Selmo, “Ben geziyordum. Dört kişi beni durdurdu. Ne istiyorsun dedim. Sen bu arabayı satıyor musun? Dedi. Evet satıyorum dedim kaç model dedi ben de 2011 model dedim. Bakalım nasıl araba dediler gelin dedim. 200-300 metre gezdik aracın modelini fiyatını söyledim konuşuyorum. Ben kullanmak istiyorum aracı dedi gel dedim. Direksiyonu verdim arkaya oturdum. Boynuma silah dayadı para varsa ver dedi. Para yok dedim. Silahla kafama vurdular. Ne kadar para varsa ver dediler. Para yok dedim. Sende bu kadar para nasıl var, sen ne iş yapıyorsun dedi küfür etti. Kavga etmeye başladık vurdum. Bir kişi yüzüme vurdu. Ben kendimi kaybettim yatıyorum. Ondan sonra beni attılar aşağı. İki kişiyi tanıyorum iki kişiyi tanımıyorum. Telefon ve paramı aldılar. 2-3 gün önce şahıslar yakalandı” şeklinde anlattı.

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