Bahçeden dönünce sobadan zehirlenen 4 çocuğu baygın halde buldular

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla Köyünde, ailelerinin bahçeden döndüğünde baygın halde bulduğu 4 çocuk, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre vak’a Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Soner B.’ye ait evde yanan soba lodos nedeniyle geri tütünce evde bulunan ve uykuda olan yaşları 6 ile 14 arasındaki H.İ.B., İ.B., D.E. ve G.Ç. zehirlendi. Bahçeden eve dönen aile büyüklerinin fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Ambulansına haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alının çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Valiliği de lodos nedeniyle yaşanacak, ağaç, direk devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.