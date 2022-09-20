Bahçeden avokado çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bahçeden avokado çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, yol kenarında park etmiş şüpheli bir motosikleti görünce çevrede araştırma başlattı. Bu sırada bir bahçe içerisinde avokado toplayan 2 şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüpheliler, topladıkları avokadoların kendilerine ait olmadığını söyleyince gözaltına alındılar.

Hırsızlık amacıyla toplanan 150 kilo avokado bahçe sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.