Bahçedeki kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında

Konya’da bir kişi iş yerinin bahçesinde bulunan kangal cinsi köpeği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 17 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Güler 3 yıl önce iş yerinin önündeki köpeğinin çalınmasının ardından Sivas’ta bulunan bir yakınının aracılığıyla kangal cinsi yavru köpek getirtti. Güler, "Leydi" ismini verdiği köpeğini iş yerinin bahçesine yaptırdığı kulübede büyüttü. Mehmet Güler, sabah iş yerine geldiğinde köpeğini bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin sokak üzerinden gelerek bahçe kapısı önündeki kulübesinde bulunan köpeğini 20 saniye içerisinde zincirinden tutarak çaldığını fark eden Güler, durumu polise bildirdi. Polis, kamera görüntülerindeki şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelisinin köpeğin zincirinden tutarak iş yeri bahçesinden çıktığı daha sonra da sokak üzerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

"Bizim buradaki bekçilerimizi çalıyor"

Köpeğin sahibi Mehmet Güler, iş yerinde akşam kendileri gittikten sonra köpeğinin bekçi olduğunu belirterek, "Hobi amaçlı köpek besliyoruz ve bizim ekmek teknemize bekçilik yapsın, ufak hırsızlık olaylarına engel olsun diye burada köpek bulunduruyoruz. Maalesef köpeklerimiz çalınıyor, bu çalınan ikinci köpeğimiz. Daha önce bir tane daha köpeğimiz vardı, çalındı. Biz bu çalınan köpeğimizi yavru olarak Sivas’tan getirdik, burada yetiştirdik. 3 yaşındaydı. Malum şahıs burada köpeğimize uyuşturucu mu veriyor ne yapıyor bilmiyorum. Normalde bizim köpeğimiz iki zincirle bağlı oluyordu ama hırsızın elinde tabiri caizse kuzu gibi gidiyor. Kamera kayıtlarına baktık. Saat 5.40 gibi çalmışlar. Buradan çalıp gidiyorlar. Artık satıyorlar mı yoksa dövüş mü yaptırıyorlar bilmiyorum. Tek bizim değil sanayi bölgesindeki esnaf arkadaşların beslediği hayvanlar da bu şekilde çalınıyor" dedi.

Köpeklerini severek beslediklerini ve özenle büyüttüklerini anlatan Güler, "İnsanlar bu hayvanlara 3-5 sene emek veriyor, çocuğu gibi besliyor. Ama buradan emek çalınıyor. Burada emek hırsızlığı yapılıyor. Gelip dese ki ağabey benim harçlığım yok, herkes yardımcı olacaktır. Ama sen burada emeği çalıyorsun. Akşam burada köpeklerimiz bekliyor. Ama bizim buradaki bekçilerimizi çalıyor" diye konuştu.