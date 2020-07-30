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Bahçede Hint keneviri, kümeste esrar ele geçirildi
İZMİR'İN BAYRAKLI İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİNCE TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINAN BİR ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA, BAHÇEDE 160 KÖK HİNT KENEVİRİ, TAVUK KÜMESİNDE İSE YAKLAŞIK 1.5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 30.07.2020, 08:50
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan bir şahsın evinin bahçesinde 160 kök Hint keneviri, tavuk kümesinde ise yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde ikamet eden Ali O’nun evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan Ali O’nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri, tavuk kümesinde ise yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali O., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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