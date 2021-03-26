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Bahçede baygın bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, evinin bahçesinde baygın bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 26.03.2021, 17:47
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Bahçede baygın bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, evinin bahçesinde baygın bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Erdem U. (61), evinin bahçesinde komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Erdem U. ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen ve hastanede kalp masajı yapılan Erdem U. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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