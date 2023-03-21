Bahçe duvarından işyerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

Arnavutköy’de bir işyerinin bahçesinden atlayarak içeriye giren şahıs, bina kapısını açmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlisinin fark etmesi sonucunda kaçarak uzaklaştı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde bir işyerini gözüne kestiren kişi bahçe duvarından atladıktan sonra bina kapısını açmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kapıyı açamadan hızla koşarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görevlinin polis ihbarda bulunması üzerine ekiplerin kimliğini tespit ettiği S.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önceden 7 farklı konudan 31 suç kaydı olduğu da öğrenilen S.D. serbest bırakıldı.