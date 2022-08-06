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Bahanesi cezadan kurtaramadı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsünün bahanesi cezadan kurtaramadı.
Asayiş 06.08.2022, 14:04
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsünün bahanesi cezadan kurtaramadı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada ekipler, 16 AUG plakalı motosikleti durdurdu. Oktay Cabbar U.(23), "Gerçekten kask almaya gidiyordum" dedi. Genç sürücünün bahanesi cezadan kurtaramadı. Sürücüye kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.