Bağdat’taki "Ekim Devrimcileri" Yeşil Bölge’de protesto düzenledi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta kendilerine “Ekim Devrimcileri” adını veren bir grup, Yeşil Bölge yakınlarında toplanarak protesto düzenledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge yakınındaki El-Nisur Meydanı’nda bir araya gelen "Ekim Devrimcileri" isimli grup protesto düzenlendi. Koordinasyon Grubu çatısı altında yer alan Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim’in fotoğraflarına kırmızı çarpı işareti koyarak “İran artık bizi yönetmeyecek” sloganları atan protestocular, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Öte yandan güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’ye giden El-Harisiye kapısını kapatarak protestocuların geçişini engelledi.

Ekim Devrimcileri, Eski Başbakan Adil Abdülmehdi’yi istifaya zorlayan 2019’daki halk protestolarının temsilcileri olarak biliniyor. Irak’taki protestolarda 700’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi de yaralanmıştı.