Bağdat’ta yangın çıkan binada çökme: 10 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta parfüm mağazalarının bulunduğu binada çıkan yangın henüz söndürülemezken, yangın nedeniyle binanın bir kısmının çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bulunan El-Veziriye bölgesinde parfüm mağazalarının bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor. Binadaki yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangın nedeniyle binanın bir kısmının çökmesi sonucu Irak Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Buhan ile 10 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangını söndürmek için müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.