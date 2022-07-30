Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi basmaya çalışıyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçileri, beton bariyerleri aşarak Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın destekçileri, akşam alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerine rağmen sabah saatlerinde hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nde toplandı. Beton barikatları aşmaya çalışmaya grup, barikatları yıkarak Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor. Kalabalık gruba sabaha saatlerine kadar güvenlik güçlerinden herhangi bir sert müdahalede bulunulmadığı belirtildi.

Bağdat’ta akşam saatlerinden bu yana alınan güvenlik önlemleri kapsamında Sinek, Ahrar, Cumhuriyet ve Şüheda köprüleri bariyerlerle kapatılmıştı.

Sadr yanlıları Sudani’yi protesto ediyor

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı.

Meclisin basılmasını eleştiren ve Koordinasyon Grubu’nda yer alan Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’in fitne çıkarılması ve gençlerin kaosa sürüklenmeye çalışılması karşısında boş durmayacağı yönündeki açıklamasına dün Sadr Grubu tepki göstermişti. Sadr destekçileri Bağdat’ta ve Basra’da Hikmet Hareketi’ne ait ofislerin önünde toplanmıştı.