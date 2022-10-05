Bağdat’ta Sadr destekçileri TV kanalını bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Şii Mukteda Sadr’ın destekçileri, gruba hakaret ettiği iddiasıyla bir televizyon kanalını bastı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Şii Mukteda Sadr’ın destekçileri, grubun askeri kanadı olan Mehdi ordusundan hayatını kaybedenlere hakaret ettiği gerekçesiyle Karrada semtindeki Al Rabia kanalının önünde toplanarak slogan attı. Kalabalık, güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen binayı basarak kanala ait ekipmanlara zarar verdi. Çıkan olaylarda 1 subayın yaralandığı aktarıldı.

Başbakan el-Kazımi saldırıyı kınadı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, saldırıyı kınayarak, olayın faillerinden hesap sorulacağını söyledi. El-Kazımi, "Irak medya kurumlarından birine yapılan saldırı ve

çalışanlarının hayatlarının tehdit edilmesi, basın özgürlüğüne karşı büyük bir ihlaldir. Olayın faillerinin yakalanıp hesap sorulması ve basın kurumlarının daha sıkı korunması için talimat verildi” ifadelerini kullandı.