Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Bağdat’ta restorandaki patlamada can kaybı 4’e yükseldi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Asayiş 29.05.2022, 18:54
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde bu sabah nedeni henüz bilinmeyen patlama sonucu çöken restorandan 4 cesedin çıkarıldığını bildirdi. Kazada ayrıca bina çevresinde bulunan 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Patlamanın nedeni öğrenmek için uzmanların çalışmalarının devam ettiğini vurgulanırken, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.