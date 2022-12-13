Bağdat’ta meyve halinde yangın

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan el-Reşit meyve halinde yangın çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde bir meyve halinde yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının gece saatlerinde Bağdat’ın güneyindeki el-Reşit halinde çıktığı bildirilirken, yangının meyveleri saklamak için kullanılan soğutucu araçlarda başladığı aktarıldı. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, olayla yalnızca maddi hasar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.