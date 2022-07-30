Bağdat’ta meclisi basan Sadr destekçileri oturma eylemi başlattı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçileri, girdikleri mecliste oturma eylemleri başlattıklarını açıkladı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan kaos sürüyor. Sadr Grubu yöneticilerinden İbrahim el-Cabiri, yaptığı açıklamada Yeşil Bölge’ye girip meclisi basan protestocuların içeride açık süreli oturma eylemi başlattıklarını duyurdu.

Sadr destekçileri, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz ediyor. Yüzlerce Sadr Grubu destekçisi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı.