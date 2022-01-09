Bağdat’ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırı: 4 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara yönelik patlayıcılarla 2 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. İlk saldırının Bağdat’ın batısında meydana geldiği ve saldırının herhangi bir maddi hasar veya can kaybına yol açmadığı bildirildi. El-Tarımiye bölgesinde meydana gelen ikinci saldırıda ise bölgede bulunan sivil araçtaki 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.