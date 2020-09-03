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Bağdat’ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı
IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA İNGİLTERE MERKEZLİ BİR GÜVENLİK ŞİRKETİNE ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Asayiş 03.09.2020, 09:04
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta İngiltere merkezli bir güvenlik şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi.
Irak güvenlik kaynakları, başkent Bağdat’taki el-Kadisiye semtinde yer alan İngiltere merkezli G4S Güvenlik Şirketine bir adet Katyuşa roketinin düştüğünü bildirdi. Saldırı sonucu şirket binasında büyük hasar oluşurken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İran yanlısı bazı kaynaklar ise saldırıda İngiliz askeri ile 2 Iraklı güvenlik mensubunun yaralandığını iddia etti.
Irak’ın güneyindeki Babil kentinde dün ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine lojistik sağlayan tırı hedef alan bombalı saldırıda da 1 kişi yaralanmıştı.
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