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Bağdat’ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.
Asayiş 19.10.2021, 10:42
Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.
Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre başkent Bağdat’ın güneyindeki el-Latifiye bölgesinde yer alan Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üsse saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu üsse 3 havan topunun düştüğü, saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıyla ilgili Haşdi Şabi tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.