Bağdat’ta enkaz kaldırma çalışması sırasında patlama: 2 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yangın sonucu çöken binada mahsur kalan 9 kişinin cesedine ulaşmak için devam eden çalışmalar sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir parfüm mağazasında geçtiğimiz ay yangın çıkmış ve bina çökmüştü. Enkaz altında kalan 9 kişinin cesedine ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, bir patlama meydana geldi. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Veziriye bölgesinde devam eden arama çalışmaları sırasında çöken binanın altındaki parfümlerin patlaması sonucu kurtarma ekibi üyesi 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale edildi. Açıklamada ayrıca, yangında bir ekskavatörün hasar gördüğü de aktarıldı.

Bağdat’ta geçtiğimiz 6 Kasım’da El-Veziriye bölgesindeki bir parfüm ve deodorant mağazasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10’dan fazla kişi de yaralanmıştı.